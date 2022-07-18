

«Европейские демократы» требуют ввести визовый режим для граждан России

18.07.2022 10:30

Новости-Грузия



Оппозиционная партия «Европейские демократы» требует введения визового режима с Россией в связи с массовым въездом россиян в Грузию после начала войны в Украине.



«Стремительно развивающаяся миграция из России в Грузию беспокоит уже всех, кроме руководства страны. В мире есть множество примеров того, какие опасности несет резкая смена демографической картины для любых, в том числе могущественных стран», — заявил председатель партии Николоз Вашакидзе.



По его словам, правительство не говорит о проблеме, не пытается остановить и контролировать «процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства».



Вашакидзе отмечает, что из России в Грузию прибывает активная, материально состоятельная, легко адаптирующаяся и консолидирующаяся прослойка и неизвестно, как в этот процесс рано или поздно вмешается российское правительство и его спецслужбы.



«Считаю, что в создавшейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от властей обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию», — заявил Вашакидзе.



Точное число россиян, переехавших в Грузию после начала войны в Украине, неизвестно. Поток россиян, хлынувший в Грузию с апреля, разнороден — среди них оппозиционеры и активисты, опасавшиеся преследования на родине, просто несогласные с политикой российского руководства, молодые люди, избегающие военного призыва и те, кто опасался, что Россия закрывается. Очень большая категория среди приехавших в Грузию — IT cпециалисты, работающие на западные компании, которые организовали ре-локацию офисов.



В начале мая независимые исследовательские компании оценивали цифру россиян, переселившихся в Грузию в 40 тысяч человек, однако после этого процесс продолжался. В июне, по данным администрации туризма, в страну въехали 90 тысяч россиян, однако неизвестно, какая часть из них была просто туристы, и сколько остались.



С апреля в Грузии начался бум на рынке недвижимости, резко взлетели цены продажу и аренду квартир. Денежные переводы из России, которые до весны не превышали 30 миллионов долларов в месяц, в апреле выросли в четыре раза и достигли пика в мае, превысив 300 миллионов долларов.



Недавно свою обеспокоенность притоком россиян выразил заключенный третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Он очень резко выразился о том, что многие, кто приехал, воспринимают местное население как «обслуживающий персонал второго сорта», однако не предлагал никаких резких мер. По мнению Саакашвили, необходимо усилить информационную работу среди россиян в Грузии, объясняя им ситуацию в стране и особенности отношений с Россией, которая оккупирует 20% территорий Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



