

«Грузинская мечта» не собирается рассматривать конституционные изменения в 2022 году

18.07.2022 14:08





Фракция «Грузинская мечта» не планирует рассматривать конституционные изменения в 2022 году. Как заявил на брифинге в законодательном органе член «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе, «т.н. повестка дня оппозиции не соответствует требованиям регламента парламента Грузии, поскольку не была разработана, обсуждена или согласована политическими субъектами на комитетских слушаниях».



«Как известно, по инициативе «Национального движения» и других оппозиционных депутатов, в общей сложности 46 депутатов, президентом созвана внеочередная сессия парламента с 18 июля 2022 года. Фракция «Грузинская мечта» не будет участвовать в процессе, целью которого является не интеграция в европейские или евроатлантические структуры, не выполнение рекомендаций Еврокомиссии, а углубление поляризации и саботирование упомянутых рекомендаций. Кроме того, представленная ими т.н. повестка дня не соответствует требованиям регламента парламента Грузии, поскольку не была разработана, обсуждена или согласована политическими субъектами на комитетских слушаниях», - заявил Миканадзе.



По его словам, они уже начали активно работать в соответствии с планом, озвученным председателем партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе.



«Несмотря на то, что рассмотрение вопроса Грузии перенесено на 2023 год, никаких изменений в этом плане не будет, и как в рабочих группах, в которых помимо членов нашей команды участвует и часть оппозиции, а также в формате комитетских слушаний, будут обработаны соответствующие законопроекты, после чего их рассмотрит парламентом Грузии на осенней сессии. Этот процесс будет доведен до конца к декабрю 2022 года в соответствии с объявленными нами сроками. Соответственно, в связи с созванной с 18 июля т.н. внеочередной сессией еще раз заявляем, что мы не собираемся участвовать в запланированном радикальной оппозицией параллельном, выдуманном, саботажном и бесперспективном с точки зрения результатов процессе. Ни один из 81 члена нашей фракции не будет участвовать во внеочередной сессии», - заявил Миканадзе.



Он призвал представителей радикальной оппозиции к участию в процессе выполнения рекомендаций Еврокомиссии, в частности, в работе парламентских рабочих групп и комитетов, что, по его словам, «между прочим, является их конституционной обязанностью».



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