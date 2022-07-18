

Эрдоган встретится с Путиным в Иране

18.07.2022 14:10





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Иран, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в информации директората по коммуникациям администрации президента Турции, передает Укринформ со ссылкой на ИА «Анадолу».



Отмечается, что Эрдоган 18-19 июля посетит Иран для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турции и Ирана и саммите относительно Сирии в «астанинском формате» (Иран, Турция, РФ).



Планируется, что на саммите будут обсуждаться текущие события в Сирии, борьба с террористическими организациями, представляющими угрозу безопасности региона, в частности с Рабочей партией Курдистана/Отрядами народной обороны (PKK/YPG) и ИГИЛ, усилия по политическому разрешению ситуации, гуманитарная ситуация и добровольное возвращение сирийцев.



Согласно сообщению, в рамках саммита "Эрдоган также проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой".



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