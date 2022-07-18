

Основной темой встреч в США была поддержка в обеспечении продовольственной безопасности - Глава Минсельхоза

18.07.2022 14:53





По словам министра окружающей среды и сельского хозяйства Отара Шамугия, в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки состоялись важные встречи в Государственном департаменте, Министерстве сельского хозяйства США, а также с представителями USAID и Всемирного банка.



По словам министра, главной темой всех встреч была поддержка обеспечения продовольственной безопасности в Грузии.



Отар Шамугия отметил, что продовольственная безопасность является вызовом для всего мира в связи с текущими событиями в регионе.



«Встречи, которые состоялись в Вашингтоне, дают нам повод сказать, что наши американские партнеры очень хорошо понимают вызовы, стоящие перед Грузией, в то же время важно, чтобы мы говорили не только о ближайших перспективах, но и о помощи из Америки в среднесрочной и долгосрочной перспективе как с экспертной точки зрения, так и техническими средствами путем их совместного использования», — заявил Шамугия.



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