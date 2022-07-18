

Вашадзе: «Грузинская мечта» объявляет бойкот европейским устремлениям Грузии

18.07.2022 15:11





«Грузинская мечта» объявляет бойкот европейским устремлениям Грузии. Это группировка, которая действует против национальных интересов Грузии по поручению Путина, - заявил журналистам председатель «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе.



Как отметил Вашадзе, большинство, отказываясь от участия во внеочередной сессии парламента, бойкотирует процедуры, предполагаемые Конституцией и регламентом.



«Произошла люстрация «Грузинской мечты» на глазах у всей Грузии и международных партнеров, и они ответят за это. Такая деградация большинства в прямом эфире, на глазах у всех, еще раз указывает на то, с кем мы имеем дело. Это единство людей, действующих по поручению Путина. Группировка, которая действует против национальных интересов Грузии, и у этого нет ничего общего ни с национальными интересами, ни в с европейскими устремлениями. Эта группировка, которая готова отречься от самих себя, собственных имен и фамилий.



Что касается конституционных изменений, то в первом пункте рекомендаций говорится о соглашении 19 апреля именно потому, что конституционные изменения (следует принять) в соответствии с этим соглашением. Когда имя и фамилию Бидзины Иванишвили европейские партнеры произнесли для них по слогам, то если понадобиться, они и о необходимости принятия конституционных изменений сегодня и сейчас, а не когда-нибудь, скажут им тоже по слогам», - заявил Вашадзе.



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