

Власти Грузии планируют повысить оклады госслужащим

18.07.2022 15:13





До 2026 года заработная плата в госсекторе будет увеличиваться на 10% ежегодно. Об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, на сегодняшнем заседании правительства, где обсуждались принципы определения заработной платы на государственной службе.



«В прошлом году при утверждении бюджета были определены определенные принципы, как регулировать часть заработной платы на государственной службе. Правительству поручено внести в парламент законопроект, согласно которому должна быть урегулирована заработная плата на государственной службе. Она должна основываться на определенном принципе.



На сегодняшнем заседании правительства мы обсудили указанный вопрос и определили основные принципы, как регулировать указанные вопросы в долгосрочной перспективе», — сказал Хуцишвили.



По его словам, с 1 января 2026 года базовый должностной оклад должен определяться процентом роста средней заработной платы в негосударственном секторе за последние четыре квартала. А с 2026 года базовая должностная заработная плата должна быть определена таким образом, чтобы средняя заработная плата в государственном секторе составляла не менее 80% и более 90% средней заработной платы в негосударственном секторе.



«Иными словами, определен диапазон, в котором должен находиться средний уровень заработной платы на государственной службе. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда средний уровень заработной платы на государственной службе составляет около 74% по отношению к частному сектору, что исторически является одним из самых низких показателей.



Критерии, определенные постановлением правительства Грузии, означают, что до 2026 года размер заработной платы на государственной службе будет увеличиваться примерно на 10% ежегодно, чтобы достичь параметров, о которых мы говорили. В 2023-24-25 годах средняя заработная плата, базовая заработная плата должны увеличиваться примерно на 10% ежегодно в бюджетной сфере», — сказал Хуцишвили, добавив, что указанные параметры будут отражены в «Законе о бюджете».



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