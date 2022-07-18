

Шольц: Евросоюз больше не может позволить себе применять национальное вето

18.07.2022 15:27





Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз больше не может позволить себе применять национальное вето при принятии решений о внешней политике, если он хочет сохранить ведущую роль в мировой политике.



Канцлер Германии опубликовал в издании Frankfurter Allgemeine статью под названием «ЕС должен стать геополитическим актором», в которой представил свое видение будущего ЕС. Шольц пишет, что нападение Путина на Украину создало новую реальность, и мало что в Германии и Европейском Союзе может оставаться прежним.



«Политика начинается с восприятия реальности, особенно когда она нам не нравится. Частью реальности является то, что империализм вернулся в Европу. Многие надеялись, что тесные экономические связи и взаимозависимость обеспечат как стабильность, так и безопасность.



Войной против Украины Путин явно разрушил эту надежду. Российские ракеты не только вызвали массовые разрушения в Харькове, Мариуполе и Херсоне, но и превратили в руины европейский и международный миропорядок прошлых десятилетий.



Состояние Бундесвера и структур гражданской обороны, а также наша чрезмерная зависимость от российских энергоносителей указывают на то, что после окончания холодной войны нас усыпили ложным чувством безопасности. Политики, бизнес и значительная часть нашего общества были только рады сделать далеко идущие выводы из слов бывшего министра обороны Германии о том, что Германию окружают только друзья. Это была ошибка», — пишет Шольц и добавляет:



«Мы должны сделать Германию более безопасной и устойчивой, Европейский Союз — более суверенным, а международный порядок — более прочным».



Шольц отметил, что война России в Украине делает единство в Европе еще более насущным и усиливает необходимость положить конец «эгоистическому блокированию» европейских решений отдельными государствами-членами.



«Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если мы хотим и дальше быть услышанными в мире конкурирующих великих держав», — добавил он.



Шольц, которого критиковали за пассивную роль Германии в украинском кризисе, говорит, что в ближайшие месяцы Германия представит предложения по выработке общей европейской миграционной политики, европейской обороны, технологического суверенитета и демократической устойчивости.



Относительно Украины Шольц говорит, что ее будут поддерживать экономически, гуманитарно, финансово и поставками оружия до тех пор, пока в этом будет необходимость, хотя НАТО не станет стороной конфликта.



По словам Шольца, «беспрецедентно жесткие санкции» против России с каждым днем ​​работают все сильнее, и их нужно будет поддерживать в течение длительного времени.



Однако Олаф Шольц отмечает, что многие жители ФРГ уже страдают от последствий войны, особенно от высоких цен на бензин и продукты питания. Именно поэтому правительство страны приняло решение о двух пакетах помощи на сумму 30 миллиардов евро.



Евросоюз принимает решения на основе консенсуса, поэтому решение не может быть принято, если против него выступает хоть одна страна. Война на Украине потребовала от ЕС быстрых решений и вызвала дебаты о том, нужно ли реформировать договор ЕС. Некоторые правительства считают, что ЕС продемонстрировал свою устойчивость и способность справляться с кризисом и в настоящее время не нуждается в структурных реформах, в то время как другие считают, что более гибкая система принятия решений сделала бы ЕС более эффективным.



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