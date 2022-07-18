

«Грузинская мечта» сорвала проведение внеочередного заседания парламента

18.07.2022 15:39





«Грузинская мечта» не будет участвовать во внеочередном заседании, созванном президентом. Об этом заявил член большинства Гиви Миканадзе.



По его словам, ни один из 81 депутата большинства не явится на заседание внеочередной сессии, а значит, необходимый кворум для сессии (76 депутатов) не будет образован. Соответственно, сессия будет отменена.



По словам Миканадзе, требование о созыве внеочередного заседания не соответствует требованиям регламента парламента.



Кроме того, по словам Миканадзе, «Грузинская мечта» не планирует принимать конституционные поправки в 2022 году. Это один из вопросов, который оппозиция требует обсудить на этом заседании.



Ранее президент Грузии Саломе Зурбишвили учла просьбу парламентской оппозиции и созвала внеочередное заседание парламента.



С данной просьбой к президенту обратились 46 оппозиционных депутатов.



По мнению части оппозиции, в повестке дня внеочередной сессии, которая должна была начаться 18 июля, должны быть затронуты несколько направлений из 12 пунктов рекомендации, необходимых для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС:



«О внесении изменений в Конституцию Грузии» «О внесении изменений в Конституционный закон Грузии» (регистрационный № 07-3/92)



Пакет законопроекта Грузии «О Национальном агентстве по борьбе с коррупцией» и сопутствующие ему законодательные поправки (Регистрационный № 07-3/71)



«О внесении изменений в Органический закон Грузии «Об общих судах» (Регистрационный № 07-3/96)



«О внесении изменений в Органический закон Грузии «Об общих судах» (Регистрационный № 07-3/106)



Требование о созыве внеочередной сессии подписали: «Единое национальное движение», «Лело», «Республиканская партия», «За Грузию», «Стратегия Агмашенебели», а также независимые депутаты: Армаз Ахвледиани, Шалва Шавгулидзе, Тамар Чарквиани, Тамар Кордзая и Давид Бакрадзе.



«Граждане», «Гирчи», «Европейские социалисты» не присоединились к требованию о созыве внеочередной сессии. Также в совместном заявлении оппозиции нет подписи независимого депутата Григола Вашадзе.



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