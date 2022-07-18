

Задержанный замглавы СГБ утверждает, что оружие ему подбросил замдиректора генинспекции

18.07.2022 16:26





По заявлению бывшего замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили, оружие ему в дом подбросил заместитель директора Генеральной инспекции Георгий Гамбашидзе.



«В два часа ночи они ворвались в наш дом. Это произошло без соблюдения каких-либо правил, без предупреждения. Я им объяснил, что у меня тут маленькие дети — внук 4-х лет и 10-летний сын. Я сказал им, что отведу детей в другую комнату и открою им дверь, но они продолжали ломать дверь», - рассказал Гогашвили на сегодняшнем судебном заседании.



Как сообщил Гогашвили, перед тем как ему подложили оружие, его заставили «прикоснуться к нему».



«Когда я почувствовал, что они делают, я попытался освободить руки. Посмотрев в сторону, я узнал его – это был Георгий Гамбашидзе, заместитель директора Генеральной инспекции. После того, как я закричал: «Что ты делаешь?», он ударил меня ногой в челюсть, потом я его обматерил, и другой человек снова ударил меня. Я почувствовал очень сильную боль… Когда Тея [жена Гогашвили], поднявшись на второй этаж, увидела что эти люди что-то подкладывают в спальне, она начала кричать. Увидев ее, Гамбашидзе прикрикнул: «Почему ее пустили наверх…я же вам сказал!» Потом ее силой спустили вниз, на первый этаж. Я слышал как кричала жена, что они, мол, что-то подложили. И я понял, что они делали», - заявил Гогашвили на судебном заседании, на котором обсуждается вопрос об избрании ему меры пресечения.



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