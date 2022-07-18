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Главы МИД стран-членов ЕС согласовали новый транш военной помощи Украине


18.07.2022   16:38


Главы МИД стран-членов ЕС согласовали новый транш военной помощи Украине. Об этом в Twitter пишет президент Европейского совета Шарль Мишель.

По словам Шарля Мишеля, новый пакет военной помощи составит около 500 миллионов евро.

«Европа продолжает поставки для защиты мира и наших ценностей. Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро. Европа стоит рядом с Украиной», — пишет Шарль Мишель.

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