

Вице-президент Бундестага Германии посетит Грузию 18 июля

18.07.2022 16:44





По информации посольства Германии в Грузии, вице-президент Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт посетит Грузию 18 июля.



Как говорится в информации посольства, Германия поддерживает усилия Грузии по осуществлению перспективы вступления в Евросоюз.



Вице-президент хочет способствовать своевременному выполнению обязательств, необходимых для получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.



«Из-за агрессивной войной России против Украины вице-президент Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт посетит Грузию 18 июля 2022 года. Г-жа Геринг-Экардт ознакомится с последствиями войны и будущими перспективами Грузии. Вице-президент желает содействовать своевременному выполнению обязательств, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС. Германия поддерживает усилия Грузии по реализации перспективы присоединения к Евросоюзу. Вице-президент проведет в Тбилиси переговоры с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили и президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Кроме того, 19 июля Катрин Геринг-Экардт примет участие в публичной дискуссии, организованной Фондом имени Генриха Бёлля на тему «Культура-демократия-Европа: ресурс и сияющая звезда для Грузии?». 20 июля 2022 года Катрин Геринг-Экардт отправится в Армению», — говорится в информации.





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