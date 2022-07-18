

Премьер-министр Грузии обратился к президенту Еврокомиссии

18.07.2022 16:58





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обращается с письмом к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.



Письмо опубликовано на сайте правительства Грузии.



По заявлению Гарибашвили, резолюция по Грузии, принятая Европарламентом 9 июня, содержит много фактических неточностей. Как поясняет министр, мнения, высказанные в резолюции, «из-за деструктивной роли, которую играет олигарх Бидзина Иванишвили в политике и экономике Грузии», а также сделанный в виде доказательств вывод о том, что Иванишвили имеет личные и деловые связи с Кремлем, ничем не подкреплены.



«Эти записи в резолюции Европарламента не имеют под собой никаких оснований и направлены на дискредитацию нынешней системы управления в Грузии. Оппоненты никогда не представляли фактов вмешательства Бидзины Иванишвили в политику или правосудие, он больше не ведет экономическую деятельность в Грузии, нет прецедентов его личных или деловых связей с Россией. Поэтому все, что написано в резолюции о неформальном правлении — сплошная ложь», — говорится в письме.



По словам Ираклия Гарибашвили, радикальная часть оппозиции использует записи в резолюции для дальнейшего углубления поляризации в Грузии.



«Также резолюция прямо была использована швейцарским банком для прекращения финансовых переводов Бидзины Иванишвили. Соответственно, банк использует документ Европарламента для подрыва законных прав бывшего премьер-министра Грузии, что также дискредитирует страну.



Я рад, что Еврокомиссия и Европейский совет не поддержали совершенно беспочвенный призыв Европарламента, и я лично благодарю вас за это.



Однако для того, чтобы полностью нейтрализовать негативное влияние резолюции Европарламента, Еврокомиссии важно выразить четкую позицию в отношении безосновательных обвинений, отраженных в документе. Выражение Еврокомиссией четкой позиции является необходимым условием, чтобы грузинский народ не чувствовал несправедливости по отношению к европейским структурам, а радикальное крыло оппозиции не использовало резолюцию Европарламента для разжигания поляризации», — говорится в письме Гарибашвили, где он обращается с просьбой к президенту Еврокомиссии, чтобы комиссии четко отмежевалась от персонификации записи о деолигархизации.



«Четкость позиции Еврокомиссии важна для того, чтобы не оставлять места для спекуляций, поддерживать высокое доверие грузинского общества к европейским структурам и способствовать снижению степени поляризации в Грузии», — заявляет Ираклий Гарибашвили.





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