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Урсула фон дер Ляйен: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана за несколько лет
18.07.2022 19:10
ЕС обращается к более надежным поставщикам энергии, - об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пишет в Twitter.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, она находится в Азербайджане с целью подписания нового соглашения.
«Сегодня я нахожусь в Азербайджане, чтобы подписать новое соглашение. Наша цель - за несколько лет удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС. Азербайджан станет важным партнером в обеспечении нашей безопасности поставок и на пути к климатической нейтральности», - пишет президент Еврокомиссии.
Для справки, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила сегодня Азербайджан. В рамках визита она встретилась с президентом страны Ильхамом Алиевым.
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