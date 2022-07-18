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Урсула фон дер Ляйен: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана за несколько лет


18.07.2022   19:10


ЕС обращается к более надежным поставщикам энергии, - об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пишет в Twitter.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, она находится в Азербайджане с целью подписания нового соглашения.

«Сегодня я нахожусь в Азербайджане, чтобы подписать новое соглашение. Наша цель - за несколько лет удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС. Азербайджан станет важным партнером в обеспечении нашей безопасности поставок и на пути к климатической нейтральности», - пишет президент Еврокомиссии.

Для справки, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила сегодня Азербайджан. В рамках визита она встретилась с президентом страны Ильхамом Алиевым.

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