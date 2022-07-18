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Ян Келли: Премьер Грузии ставит интересы Иванишвили выше интересов страны
18.07.2022 19:45
Бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил, что письмо премьер-министра Гарибашвили обращенное к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, указывает на то, что интересы Бидзины Иванишвили стоят для главы правительства выше, чем интересы страны.
«Почему премьер-министр пишет президенту Еврокомиссии от имени богатейшего человека своей страны игнорируя другие пункты ЕС о необходимых реформах? По крайней мере, это показывает, что его приоритет это ставить интересы одного очень богатого человека выше интересов своей страны», — написал он в Твиттер.
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