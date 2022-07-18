

Парламентский секретарь президента прокомментировал срыв внеочередной сессии

18.07.2022 19:49





Парламентский секретарь президента Грузии Гиорги Мсхиладзе заявил, что назначая внеочередную сессию парламента президент желала сделать шаг к деполяризации, но получилось наоборот.



Это заявление он сделал после того, как бюро парламента не поддержало открытие внеочередной сессии, созвать которую президента попросили 46 оппозиционных депутатов.



«Для нас немного непонятно, когда в парламентской республике депутаты говорят, что созыв внеочередной сессии может быть шагом к деструкции. Мы считаем, что оппозиция должна работать в рабочих группах, а большинство должно было дать согласие на открытие внеочередной сессии. Президент действовала в рамках своих конституционных полномочий.



На заседании бюро обсуждалась повестка дня. Чуть нас не попросили эту повестку составить. По регламенту, за это ответственно именно бюро, поэтому перевод стрелок на нас — это немного неловко.



Мы просто считаем, что в абсолютно всех форматах должна идти работа для выполнения 12 пунктов Евросоюза», — заявил он.



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