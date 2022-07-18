

«Обращались как с последним террористом» — экс-замглава СГБ рассказал о своем задержании

18.07.2022 20:19





Бывший замглавы Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили рассказал о деталях своего задержания и заявил, что его арестовали из-за «жалоб агентов России».



По словам Гогашвили, в два часа ночи 16 июля в его дом вломились без предупреждения и с нарушением процессуальных норм.



Он отметил, что у силовиков был ордер на обыск, но не на задержание.



«Они ставили взрывчатку на дверь. Там две двери — первого и второго уровня. Я открыл дверь второго уровня, спецназовцы должны были подниматься по лестнице. В это время дверь взорвалась, я сказал им не ломать дверь. Они поднимаются по лестнице и задерживают меня с сыном. У них не было этого права, у них был только ордер на обыск. Нас задерживали насильственным методом. По пять человек душили нас коленом. В это же время они ворвались в дом, моя супруга и её сестра были под террором, к ним применили насилие, таскали за волосы.



Моего 10-летнего сына на фоне стресса стошнило, 4-летний внук описался. Никто ничего не понимает, мы все на полу. У меня руки были за спиной и я почувствовал прикосновение железа. У меня есть опыт, я вице-полковник госбезопасности и знаю, что они делают. Подносят к рукам оружие, которое потом подложат. Я не увидел, что это было за оружие, так как был на полу. Почувствовав, что они делают, попытался освободить руки. В это же время я взглянул в сторону и увидел того, кто это делал. Это был Гиорги Гамбашидзе, заместитель директора Генеральной инспекции. Я спросил, что он делает. Он со всей силой ударил меня в челюсть, потом я его обматерил. После этого он ударил меня в бок, я почувствовал очень сильную боль. После этого они ворвались в дом», — рассказывает Гогашвили.



После этого, по его словам, четыре человека, в том числе Гамбашидзе, поднялись на второй этаж дома, где его супруга увидела, как в их спальне люди в балаклавах складывали разные вещи.



«Жена начала на них кричать. Гамбашидзе сказал остальным, почему те её туда пустили. Её силой вывели со второго этажа, а я слышу её крик, что они что-то подкладывают. С двух часов на меня были наручники и я был фактически задержан, но официально меня задержали в 12 часов. Я просил их снять с Ники [сына] наручники. 4 часа он лежал на полу в наручниках. Супруге и детям было плохо, мы просили вызвать скорую. Они четыре часа этого не делали и врали нам», — отметил Гогашвили.



По утверждению Гогашвили, он был задержан из-за жалобы агентов ФСБ России.



«Мы стали свидетелями исторического факта. СГБ и Прокуратура выдвигают обвинения вице-полковнику госбезопасности из-за жалоб агентов России. Хотят привлечь и суд. Меня обвиняют в том, что я обличил агентов России, желавших сместить патриарха. У меня ни то что есть право, у меня конституционная обязанность это сделать.



В отношении меня имело место нечеловеческое и ненадлежащее обращение, пытки членов семьи, нахождение несовершеннолетних детей под огромным стрессом. Со мной поступили как с последним террористом, даже адвокату не дали позвонить. Последним оскорблением было то, что мои бывшие сотрудники привели меня в какую-то нору, на стенах которой было написано «жизнь ворам». С госслужащими так обращаться не должны», — резюмировал Гогашвили.



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