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Жозеп Боррель: Европейские общества не могут позволить себе усталость от войны
19.07.2022 11:23
«Европейские общества не могут позволить себе устать от войны, потому что именно на это рассчитывает Путин», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, состоявшейся по окончании министериала ЕС.
По словам Борреля, страны ЕС ввели санкции против российской экономики и должны выполнить это решение.
«Они приняли решение ввести ограничительные меры против российской экономики, и они должны их выполнять. И они должны поддерживать давление на экономику России, осознавая, что чудесного урегулирования не произойдет. Но мы должны делать это так же, как и продолжать оказывать военную поддержку.
Я уверен, что Путин рассчитывает на демократическую усталость. Я в этом уверен. Он считает, что демократии слабы, новости перекрываются другими новостями. Но нет. Европейские общества не могут позволить себе усталость», — заявил Боррель.
Кроме того, Боррель еще раз отметил, что введенные против России санкции работают и наносят серьезный ущерб российской экономике.
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