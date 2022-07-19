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Жозеп Боррель: Европейские общества не могут позволить себе усталость от войны


19.07.2022   11:23


«Европейские общества не могут позволить себе устать от войны, потому что именно на это рассчитывает Путин», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, состоявшейся по окончании министериала ЕС.

По словам Борреля, страны ЕС ввели санкции против российской экономики и должны выполнить это решение.

«Они приняли решение ввести ограничительные меры против российской экономики, и они должны их выполнять. И они должны поддерживать давление на экономику России, осознавая, что чудесного урегулирования не произойдет. Но мы должны делать это так же, как и продолжать оказывать военную поддержку.

Я уверен, что Путин рассчитывает на демократическую усталость. Я в этом уверен. Он считает, что демократии слабы, новости перекрываются другими новостями. Но нет. Европейские общества не могут позволить себе усталость», — заявил Боррель.

Кроме того, Боррель еще раз отметил, что введенные против России санкции работают и наносят серьезный ущерб российской экономике.

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