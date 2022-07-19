

Нед Прайс: США приветствуют встречу представителей Армении и Азербайджана

19.07.2022 11:28





«США приветствуют встречу представителей Армении и Азербайджана и считают, что диалог является лучшим способом достижения мирного, демократического будущего и процветания в регионе Южного Кавказа», — заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



По заявлению Неда Прайса, США будут продолжать поддерживать диалог всеми возможными способами.



«Мы выполняем активную роль. Мы постоянно заявляем, что готовы взаимодействовать с патриотами-единомышленниками на двустороннем уровне, в том числе в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам достичь долгосрочного всеобъемлющего мира. В последние недели у госсекретаря Блинкена была возможность пообщаться с коллегами министрами иностранных дел. У помощника госсекретаря Донфрида, а также у других из этого здания, также была возможность пообщаться на высоком уровне со своими азербайджанскими и армянскими коллегами. Мы приветствовали встречу между представителями. Мы по-прежнему считаем, что диалог — лучший способ добиться мирного, демократического будущего и процветания в регионе Южного Кавказа, и мы будем продолжать поддерживать диалог всеми возможными способами», — сказал Нед Прайс.



Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоялась 16 июля в Тбилиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



