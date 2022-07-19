

Гарибашвили посетил ташкентский технопарк

19.07.2022 11:34





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находился в ташкентском технопарке в рамках своего визита в Республику Узбекистан. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, глава правительства в составе делегации посетил технопарк и ознакомился с производственным процессом.



«О технологических достижениях Технопарка Ираклия Гарибашвили проинформировали вице-премьер-министр Республики Узбекистан, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, директор Технопарка Сарвар Ахадов и мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.



Ташкентский технопарк создан в 2019 году и занимается производством технических, электронных, строительных и бытовых товаров. Упомянутая продукция ориентирована как на внутренний, так и на внешний рынок. На территории Технопарка работают 13 производственных объектов, на которых занято более 5 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе премьер-министра.





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