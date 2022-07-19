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Келли Дегнан исполнила сванский танец с ансамблем «Рихо» в Местии
19.07.2022 12:39
Во время своего визита в Сванетию посол США в Грузии Келли Дегнан исполнила сванский танец с ансамблем «Рихо».
«Во время визита в Местию посол Дегнан научилась сванскому танцу.
Большое спасибо ансамблю «Рихо» за прекрасные уроки и знакомство с важнейшей частью сванской культуры», — отмечается в информации, распространенной посольством США.
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