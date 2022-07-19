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Гарибашвили принял участие в церемонии открытия сквера имени Шота Руставели в Ташкенте
19.07.2022 12:41
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе принял участие в церемонии открытия реконструированного сквера имени Шота Руставели в Ташкенте. Информацию распространяет администрация правительства.
Вместе с мэром столицы глава правительства возложил цветы к памятнику Шота Руставели в сквере.
Одна из центральных улиц Ташкента, столицы Узбекистана, носит имя Шота Руставели. На этой же улице находится памятник Шота Руставели, а прилегающий к ней сквер также носит имя Шота Руставели. В 2022 году, по инициативе посла Грузии в Узбекистане Зураба Абдушелишвили и при поддержке мэрии Ташкента, памятник и сквер Шота Руставели были полностью реконструированы.
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