

Гарибашвили принял участие в церемонии открытия сквера имени Шота Руставели в Ташкенте

19.07.2022 12:41





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе принял участие в церемонии открытия реконструированного сквера имени Шота Руставели в Ташкенте. Информацию распространяет администрация правительства.



Вместе с мэром столицы глава правительства возложил цветы к памятнику Шота Руставели в сквере.



Одна из центральных улиц Ташкента, столицы Узбекистана, носит имя Шота Руставели. На этой же улице находится памятник Шота Руставели, а прилегающий к ней сквер также носит имя Шота Руставели. В 2022 году, по инициативе посла Грузии в Узбекистане Зураба Абдушелишвили и при поддержке мэрии Ташкента, памятник и сквер Шота Руставели были полностью реконструированы.



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