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В Тбилиси демонтировали прилавки уличных торговцев с территории у Дезертирского рынка и Вокзальной площади


19.07.2022   12:48


Сотрудники Муниципальной инспекции Мэрии Тбилиси ночью демонтировали прилавки уличных торговцев с территории, прилегающей к т.н. Дезертирскому рынку и Вокзальной площади.

В мэрии заявляют что демонтированные конструкции были установлены без соответствующего разрешения.

«Муниципальная инспекции несколько раз предупреждала торговцев о прекращении несанкционированной торговой деятельности. У уличных торговцев есть возможность перейти в специально отведенные торговые площади на близлежащих рынках. Им будут предоставлены особые льготные условия», — говорится в сообщении Мэрии Тбилиси.

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