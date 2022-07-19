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В Тбилиси демонтировали прилавки уличных торговцев с территории у Дезертирского рынка и Вокзальной площади
19.07.2022 12:48
Сотрудники Муниципальной инспекции Мэрии Тбилиси ночью демонтировали прилавки уличных торговцев с территории, прилегающей к т.н. Дезертирскому рынку и Вокзальной площади.
В мэрии заявляют что демонтированные конструкции были установлены без соответствующего разрешения.
«Муниципальная инспекции несколько раз предупреждала торговцев о прекращении несанкционированной торговой деятельности. У уличных торговцев есть возможность перейти в специально отведенные торговые площади на близлежащих рынках. Им будут предоставлены особые льготные условия», — говорится в сообщении Мэрии Тбилиси.
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