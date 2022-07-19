

Дэвид Крамер: Официальные лица «Грузинской мечты» не могут проанализировать, что Америка — их лучший друг

19.07.2022 14:42





Полный абсурд, что Америка пытается втянуть Грузию в войну. Никто не хочет, чтобы масштабы войны расширились и охватили Грузию или любую другую страну, - об этом бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США и директор по глобальной политике президентского центра Джорджа Буша Дэвид Крамер заявил в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».



По его словам, «очень неловко видеть, что правительство Грузии и «Грузинская мечта» критикуют представителей правительства Украины больше, чем правительство России».



Как отмечает Крамер, представители «Грузинской мечты» должны понимать, что, когда они нападают на посла США, то нападают на президента Америки и представителя всего американского правительства.



«Думаю, это отражает очень тревожную тенденцию, существующую в Грузии в последние годы, которая действительно достигает дна. Меня беспокоит то, что официальные лица «Грузинской мечты» не могут проанализировать, что Америка — их лучший друг, и что нападки на американского посла являются одновременно очень неуместным поведением и очень неразумным», - заявил Крамер.



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