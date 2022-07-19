

Анна Долидзе: Неадекватность руководства нашей страны достигает тревожного уровня

19.07.2022 14:52





Неадекватность руководства нашей страны достигает тревожного уровня - все это: нападки на оппонентов в регионах, неадекватные шаги очень похожи на последний год правления «Национального движения», - об этом лидер партии «Для народа» Анна Долидзе заявила в программе «Ньюсрум» на «Палитраньюс».



По ее словам, в последнее время особую неадекватность мы видим со стороны тех людей, которые, находясь у власти, считают своей первой задачей защиту основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



По словам Долидзе, неадекватные действия представителей правящей команды объясняются страхом.



«Не могу сказать, что за последние 10 лет, что страной управляет эта партия, все шаги внешнего фланга нашей страны, были такими неадекватными. Это не так. У нас довольно хороший дипломатический корпус, который отлично работает, если дать возможность. Просто за последний период мы особенно видим неадекватность со стороны конкретно премьера Гарибашвили, и не только - со стороны тот того состава, который во время нахождения у власти считает защиту Бидзины Иванишвили своей первой задачей. Уже очень похоже на последний год правления «Национального движения» - эти нападки на оппонентов в регионах, неадекватные шаги — на мой взгляд, это объясняется страхом», - сказала Анна Долидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



