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В Апелляционном суде проходит суд над гендиректором ТВ «Мтавари архи»
19.07.2022 14:56
В Апелляционном суде проходит судебный процесс над генеральным директором «Мтавари архи» Никой Гварамия.
Как заявил на суде Ника Гварамия, он задержан незаконно.
«Я считаю, и это также читается в апелляционной жалобе, что мое заключение незаконно. Оно имеет политическое содержание. Считаю, что между создавшейся ситуацией и моим заключением есть причинно-следственная связь. Я слышал заявления Чхиквадзе, не знаю, с какой целью судья ходит по эфирам, обращается к вышестоящему суду. Таких атак на нашего стратегического партнера еще не было. Он заявил, что после оглашения им приговора, в отношении его жены и детей не прекращается буллинг. Какая бы ни была причина, буллинг членов его семьи неприемлем. Я исключаю участие в этом друзей моей семьи или мою личную организацию всего этого. Это недопустимо. Я требую прекратить данный буллинг. Напомню Чхиквадзе, что он был бы добросовестным при принятии решения, если бы подумал о чужих детях», — сказал Ника Гварамия.
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