

В парламенте проходит встреча правящей команды и представителей оппозиции

19.07.2022 15:13





В парламенте проходит встреча правящей команды с представителями оппозиции. Встреча проходит в закрытом формате.



На встрече от оппозиции присутствуют Алеко Элисашвили, Анна Бучукури, Бека Лилуашвили, Херман Сабо и Придон Инджия.



Как заявил журналистам перед началом встречи председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, на встрече будет обсуждаться подготовка закона «О деолигархизации».



«Мы предложим украинскую модель данного законопроекта оппозиции. Мы проведем презентацию принципов, на которые опирается украинское законодательство и выслушаем позиции. Мы можем взять этот закон за основу. Украинское законодательство определяет четыре критерия — влияние на медиа, соответствующая сумма денег, вмешательство в политику и монополистическая деятельность. Если человек соответствует трем из этих четырех критериев, он считается олигархом по украинскому законодательству.



Бидзину Иванишвили нельзя считать олигархом в том смысле, в каком хотят его видеть эти люди. Соответственно, в этом вопросе все ясно и понятно», — сказал Анри Оханашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



