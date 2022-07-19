

Экс-посол США считает, что власти Грузии пытаются оттолкнуть Запад

19.07.2022 16:04





Бывший посол США в Грузии Ян Келли назвал ложью заявления о том, что Соединенные штаты пытаются втянуть Грузию в войну. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».



«Это полная ложь. Невозможно, чтобы Америка или американский посол пытались втянуть Грузию в войну. Вместе с тем, это часть более широкой тенденции или кампании, цель которой оттолкнуть Запад; посредством такого метода как «убийство личности», это нанесение ущерба репутации послу Дегнан и другим европейским дипломатам. В том числе и с точки зрения того, что соглашения и обещания, относительно проведения конкретных реформ, которые Грузия подписала с западными странами несколько лет назад или недавно, не выполняются. Я думаю, что все друзья Грузии в Америке и Европе очень обеспокоены этими тенденциями», — заявил Келли.



Бывший посол, а ныне профессор «Северо-Западного университета» поясняет, что эксперты политической жизни Грузии не удивлены попыткой правящей партии консолидировать власть и укрепить однопартийное правление, потому что видели это много раз за годы независимости, в том числе во время руководства «Единого национального движения» и Михеила Саакашвили. Однако, по словам Келли, самое беспрецедентное явление в Грузинской политике последнего времени, это непрекращающаяся тенденция озвучивания оскорблений в адрес доброжелателей страны.



«Многих в Америке беспокоит тенденция к однопартийному правлению, демонизация и полная маргинализация оппозиции. Непрерывный поток нарушений договоренностей и оскорблений друзей Грузии беспрецедентен. И Келли Дегнан, конечно же, друг Грузии, как и я, как и многие люди в Государственном департаменте, Министерстве обороны и на Капитолийском холме. Мы все обеспокоены и растеряны, в попытке понять, что происходит. Это повлияет на отношения США и Грузии», — говорит Келли.



Бывший посол считает, что Запад больше не питает иллюзий относительно агрессивных империалистических целей России и пытается оказать максимальную поддержку прозападным странам.



На этом фоне особенно печально то, что Грузия, некогда лидировавшая среди стран-реформаторов, оказалась в последних рядах и «выглядит так, будто действительно предпринимает шаги, чтобы не становиться на реформистский путь и оттолкнуть Запад».



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