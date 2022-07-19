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Большая часть случаев коронавируса легка и не требует госпитализации - замминистра здравоохранения
19.07.2022 16:29
По заявлению первого заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, большая часть случаев, связанных с распространенным сейчас штаммом «омикрон», легкая и не требует госпитализации.
Она объясняет, что симптомы, характеризующие течение «омикрона», это насморк, кашель, повышение температуры, общая слабость, диарея.
По ее же словам, с учетом указаний семейного врача, лечение вируса следует продолжать дома, без дополнительных обследований и госпитализации.
«Это те симптомы, которые могут быть у человека в случае простуды и гриппа. В такое время нет необходимости в дополнительных обследованиях и госпитализации», — заявила Тамар Габуния.
По информации замминистра, за прошедшую одну неделю не было резкого роста случаев распространения вируса.
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