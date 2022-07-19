

Верховная Рада Украины поддержала увольнение с должности генерального прокурора

19.07.2022 16:31





Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передают украинские СМИ.



По его словам, за такое решение проголосовали 264 депутата.



Ранее парламент уволил Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Решение поддержали 265 депутатов.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к Раде с предложением об увольнении Ирины Венедиктовой.



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