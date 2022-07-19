

Папуашвили: Деолигархизация является оскорблением в отношении грузинской демократии

19.07.2022 17:18





Деолигархизация является оскорблением в отношении грузинской демократии, потому что говорят, что этой страной управляет не власть, избранная грузинским народом, а эта власть является будто бы фасадом и действует под чью-то диктовку, - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, важно, чтобы Еврокомиссия сделала пояснения относительно термина деолигархизации, так как данный термин стал предметом манипуляций.



По словам Папуашвили, письмо премьер-министра Ираклия Гарибашвили служит именно получения официальных пояснений со стороны Евросоюза.



«Я думаю, немного неправильно понимают основное содержание этого письма. Содержание этого письма следующее: когда речь идет об олигархизации, то здесь главная проблема не в том, о ком говорят как олигархе, главная проблема - о ком говорят, как о власти. Когда у этой страны есть избранный парламент, правительство, избранное парламентом, когда кто-то использует этот термин в этом контексте, он направлен на «Грузинскую мечту». Все, кто использует этот термин, говорят, что «Грузинская мечта» в действительности осуществляет не власть, а чужую диктовку, то есть я, как председатель парламента, не принимаю решения, а действую по чужой диктовке, и я только фасад, что премьер-министр не принимает сам решения, но он - фасад. Вот это хотят утверждать иногда те интерпретаторы, которые связывают этот термин с Бидзиной Иванишвили, и если это интерпретация, то она подразумевает, что для грузинской демократии абсолютно неприемлемо, чтобы называли власть Грузии управляемой, фасадом, имитацией или чем-то другим. Исходя из этого важно толкование этого термина, и в том числе, важно и отмежевание от некоторых депутатов Европарламента от недобросовестного объяснения этого термина», - сказал Папуашвили.



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