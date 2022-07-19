

Клиники не получат возмещение расходов за нецелевую госпитализацию инфицированных коронавирусом

19.07.2022 17:23





По информации Министерства здравоохранения Грузии, Национальное агентство здравоохранения в соответствии с установленным порядком ежедневно ведет мониторинг случаев госпитализации инфицированных коронавирусом.



По данным ведомства, в случае выявления факта нецелевой госпитализации расходы на медицинские обслуживание клинике возмещаться не будут.



По заявлению замдиректора Национального агентства здравоохранения, в процессе мониторинга будет оцениваться объективность госпитализации и результат отразится на возмещении.



«Случаи, которые не подлежали госпитализации, не возмещаются в рамках государственных программ охраны здоровья», - заявляет Тенгиз Гендзехадзе.



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