

Кобахидзе: Еврокомиссия должна отмежеваться от абсолютно безответственной резолюции Европарламента

19.07.2022 18:09





Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, заявил, что премьер-министр согласовал с членами команды содержание распространенного письма председателю Еврокомиссии.



«Мы взаимно согласовали содержание письма, премьер-министр проинформировал меня, когда письмо было отправлено, и проинформировал команду по этому поводу. У нас были консультации по этому поводу, и, соответственно, мы берем на себя ответственность», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По мнению Кобахидзе, Еврокомиссия должна отмежеваться от абсолютно безответственного документа под названием резолюция Европарламента, где требуют освобождения Саакашвили и Гварамия и наказания Иванишвили.



«Что касается содержания письма, то я еще раз очень просто повторю, речь идет об одной простой вещи, Еврокомиссия должна отмежеваться от абсолютно безответственного документа под названием резолюция Европарламента, где требуют освобождения Саакашвили и Гварамия и наказание Иванишвили; Отмежевание от этого со стороны Еврокомиссии было бы очень продуктивным для снижения поляризации», — заявил Кобахидзе.



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