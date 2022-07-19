Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Еврокомиссия должна отмежеваться от абсолютно безответственной резолюции Европарламента


19.07.2022   18:09


Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, заявил, что премьер-министр согласовал с членами команды содержание распространенного письма председателю Еврокомиссии.

«Мы взаимно согласовали содержание письма, премьер-министр проинформировал меня, когда письмо было отправлено, и проинформировал команду по этому поводу. У нас были консультации по этому поводу, и, соответственно, мы берем на себя ответственность», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По мнению Кобахидзе, Еврокомиссия должна отмежеваться от абсолютно безответственного документа под названием резолюция Европарламента, где требуют освобождения Саакашвили и Гварамия и наказания Иванишвили.

«Что касается содержания письма, то я еще раз очень просто повторю, речь идет об одной простой вещи, Еврокомиссия должна отмежеваться от абсолютно безответственного документа под названием резолюция Европарламента, где требуют освобождения Саакашвили и Гварамия и наказание Иванишвили; Отмежевание от этого со стороны Еврокомиссии было бы очень продуктивным для снижения поляризации», — заявил Кобахидзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна