Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Чехии в Грузии присутствует на заседании по делу Гварамия


19.07.2022   18:20


Посол Чехии в Грузии Петр Микиска присутствует на заседании Тбилисского апелляционного суда по делу основателя телеканала «Mtavari» Ники Гварамия. В зале суда также присутствуют представители посольства Польши и Еврокомиссии.

Об этом на процессе сообщил сам Гварамия. Он поблагодарил дипломатов за поддержку и внимание.

«Хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал: друзей, сотрудников, семью, депутатов Европарламента и послов, которые сегодня здесь. Я вижу посла Чехии и представителей посольства Польши и Еврокомиссии. Большое спасибо за внимание, интерес и твердую поддержку», — заявил он.

Чехия является членом ЕС и страной-председателем Евросоюза на шесть месяцев.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна