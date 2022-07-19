

Посол Чехии в Грузии присутствует на заседании по делу Гварамия

19.07.2022 18:20





Посол Чехии в Грузии Петр Микиска присутствует на заседании Тбилисского апелляционного суда по делу основателя телеканала «Mtavari» Ники Гварамия. В зале суда также присутствуют представители посольства Польши и Еврокомиссии.



Об этом на процессе сообщил сам Гварамия. Он поблагодарил дипломатов за поддержку и внимание.



«Хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал: друзей, сотрудников, семью, депутатов Европарламента и послов, которые сегодня здесь. Я вижу посла Чехии и представителей посольства Польши и Еврокомиссии. Большое спасибо за внимание, интерес и твердую поддержку», — заявил он.



Чехия является членом ЕС и страной-председателем Евросоюза на шесть месяцев.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



