

В парламенте начата работа по реализации рекомендации Еврокомиссии по деолигархизации

19.07.2022 19:19





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с представителями парламентских политических партий. На встрече обсуждались предложенные Еврокомиссией приоритеты из 12 пунктов, которые предусматривают деолигархизацию, и принятый в Украине закон о деолигархизации.



По словам Папуашвили, осенью прошлого года Украина приняла закон о деолигархизации, поэтому рекомендация Еврокомиссии, касающаяся Украины, требует ее выполнения.



«Вопрос деолигархизации в отношении Грузии, Молдовы и Украины есть в рекомендациях. В случае с Украиной в рекомендациях речь идет об имплементации действующего закона, так как этот закон был принят в Украине прошлой осенью и вступил в силу только в мае этого года. Поэтому рекомендация заключается в имплементации. Исходя из этого, мы можем примерно предположить, что могло бы подразумеваться в случае с нашей рекомендацией. Также мы обсудили украинский закон, его принципы, как он работает и каковы критерии», — заявил после встречи Шалва Папуашвили.



По мнению председателя политической группы «Мокалакееби» Алеко Элисашвили, украинский закон не следует перенимать напрямую, потому что в нем много пробелов и неясностей.



«В Украине Совет обороны и безопасности решает, кто является олигархом, и этот совет решает, включать ли того или иного человека в реестр олигархов, это очень непонятно. Также госслужащим запрещено общаться с олигархом, что тоже непонятно. Если это общение скрыто, то кто его контролирует? Было бы интересно услышать заключение Венецианской комиссии. Мы договорились представить наши взгляды. Моя позиция — адаптировать закон к грузинской действительности», — заявил Алеко Элисашвили.



По словам председателя политической группы «Европейские социалисты» Фридона Инджия, принятие этого закона в Грузии не обязательно, если все остальные законы будут выполняться.



«Если эти законы и государственные институты, такие как прокуратура и суд, четко выполняют свои обязанности, нет необходимости принимать олигархический закон», — заявил Фридон Инджия.



По словам члена политической группы «Гирчи» Германа Сабо, украинский закон во многом несовершенен и Венецианская комиссия его не оценивала.



«12 пунктов направлены на снижение вертикали власти. А с этим законом мы еще больше усилим влияние власти, и у будущих властей будет возможность создать некоторые проблемы для оппозиционеров этим законом. Поэтому целью рабочей группы должна быть подготовка структурных изменений, устраняющих единоличное правление. Для нас было бы расценено как деолигархизация, если бы власть пошла на естественный барьер и полностью пропорциональные выборы. Это основа для исключения олигархического правления в заявил», — сказал Герман Сабо.



Процесс реализации рекомендации Европейской комиссии по деолигархизации будет возглавлять комитет по юридическим вопросам парламента и председатель комитета.



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