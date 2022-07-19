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Кобахидзе: Credit Suisse наносит себе вред в грубой, тяжелой форме, а также наносит вред банковской системе Швейцарии
19.07.2022 19:39
Credit Suisse сам наносит себе вред в грубой и тяжелой форме, а также наносит вред банковской системе Швейцарии, что, естественно, означает нанесение серьезного ущерба швейцарскому государству, - об этом заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
«Вообще вокруг нас развивается много странных событий, и это тоже странно. Credit Suisse, естественно, не должно устраивать то, что делает, он сам наносит себе вред в грубой и тяжелой форме, а также наносит вред банковской системе Швейцарии, что, естественно, означает нанесение серьезного ущерба швейцарскому государству. Почему им может стоить это делать, мы не знаем, тут естественно могут возникнуть подозрения, но я не могу вдаваться в эти подозрения. Кроме того, у нас, конечно, есть вопросы по ситуации, событиям, которые развиваются, попытка чего была у радикальной оппозиции, что заложено и почему заложено в резолюцию Европарламента, может быть, какой-то интерес конкретно в отношении нас, в отношении Бидзины Иванишвили, и мы сознательно не будем углубляться в эту тему.
Когда звучат ложные обвинения в адрес государства, в адрес конкретного человека, когда задаются по этому поводу аргументированные вопросы, разумеется, на эти вопросы нужно отвечать. Однако мы видим, что у нас по сей день нет четких ответов», - сказал Кобахидзе.
Напомним, что швейцарский банк Credit Suisse прекратил выплаты грузинскому олигарху Бидзине Иванишвили. Иванишвили 5 июля получил письмо от швейцарской банковской группы Credit Suisse, в котором говорится, что резолюция Европарламента о введении санкций против Иванишвили создала регулятивные обязательства – траст больше не сможет осуществлять свои действия без одобрения суда. Об этом говорится в заявлении компании MKD, защищающей интересы олигарха.
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