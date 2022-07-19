

Саломе Зурабишвили и вице-президент Бундестага Германии обсудили вопрос поддержки Германией процесса евроинтеграции Грузии

19.07.2022 19:49





Развитие двусторонних отношений между Грузией и Германией и полная поддержка Германией процесса европейской интеграции Грузии, текущая война на Украине и текущая ситуация в регионе стали темами обсуждения на встрече президента Грузии Саломе Зурабишвили и вице-президента Бундестага Федеративной Республики Германии Катрин Геринг-Экардт во дворце Орбелиани.



Говоря о процессе евроинтеграции Грузии, президент Грузии еще раз подчеркнула важность поддержки Евросоюза и его государств-членов. Как отметила президент, прискорбно, что Грузия не получила статуса кандидата, но признание Евросоюзом европейской перспективы Грузии имеет историческое значение в процессе евроинтеграции Грузии.



Вице-президент Бундестага ФРГ выразила готовность помочь Грузии в процессе выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии.



Стороны говорили о войне, которую Россия ведет в Украине, президент Грузии отметила, что война в Украине является большой трагедией и имеет самые тяжелые последствия. Это угрожает миру не только Украины, но и Европы и мира.

По словам президента, Грузия неуклонно соблюдает введенные против России международные санкции. Текущая война в Украине, блокада украинских портов на Черном море поставили глобальную продовольственную безопасность перед самым большим вызовом.





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