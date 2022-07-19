

Прокуратура Грузии начала следствие по делу об инциденте в посольстве США

19.07.2022 19:55





Прокуратура Грузии начала следствие по факту угроз и насилия с участием депутатов парламента на официальном приеме на территории посольства США. Следствие ведется по статьям 126 и 151 УК Грузии (Насилие и угроза).



Как указано в заявлении, Прокуратура Грузии была «в активной коммуникации с представителями посольства для решения правовых вопросов, в том числе действия грузинского законодательства на территории посольства, для проведения необходимых для изучения инцидента следственных действий».



Согласно заявлению, 15 июля в Прокуратуру через МИД Грузии поступила нота от Посольства США, в которой была выражена готовность сотрудничать с соответствующими грузинскими ведомствами для расследования инцидента.



«После получения этой ноты Прокуратура начала следствие по уголовному делу, по которому активно будут проведены все необходимые следственные или процессуальные действия. Поводом для начала следствия было заявление основателя ООО «Telekompania Pirveli» Вахтанга Церетели, в котором говорилось о предположительном насилии со стороны членов парламента», — говорится в заявлении.



В ведомстве также отметили, что получили обращение депутата Анри Оханашвили о предположительных угрозах со стороны Церетели и депутата Левана Мгалоблишвили о предположительном факте насилия.



В Прокуратуре также подтвердили, что сегодня, в 18:00, Вахтанг Церетели вызван для опроса в качестве свидетеля.



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