

Прокуратура Грузии сделала заявление о следствии происшествия на территории посольства США

19.07.2022 21:03





Прокуратура Грузии распространяет информацию по поводу расследования, начатого в связи с противостоянием, произошедшим на территории посольства США.



По заявлению ведомства, по фактам насилия и угроз, произошедших с участием депутатов парламента Грузии 30 июня текущего года на официальном приеме, проведенном на территории посольства США, в Генеральной прокуратуре Грузии начато расследование по признакам преступления, предусмотренного статьями 126 и 151 УК Грузии.



Кроме того, в прокуратуре поясняют, что до начала расследования факта прокуратура Грузии находилась в активной коммуникации с соответствующими представителями посольства США с целью решения существующих правовых вопросов.



Отмечается, что посольство США в Грузии выразило готовность сотрудничать с соответствующими ведомствами Грузии в расследовании инцидента, произошедшего 30 июня на территории дипмиссии, по дипломатическим каналам, с учетом дипломатического иммунитета посольства и персонала посольства.



Что касается деталей дела, то, по данным прокуратуры, в основу начала расследования легло заявление учредителя ООО «Телекомпания Пирвели» Вахтанга Церетели, в котором он указал на предполагаемое насилие, совершенное в отношении него членами парламента Грузии. Также с заявлением в Генеральную прокуратуру обратился член парламента Анри Оханашвили, указавший на предполагаемые угрозы в его адрес со стороны Вахтанга Церетели. По делу также поступило сообщение депутата парламента Грузии Левана Мгалоблишвили, в котором указывает на факт произошедшего в отношении него предполагаемого насилия.



«Поскольку все факты, указанные в заявлениях вышеуказанных лиц, связаны с фактом насилия и угроз, произошедшими на официальном приеме, состоявшемся 30 июня на территории посольства США в Грузии, их изучение будет проведено в данном уголовном деле», - сказано в информации.



В то же время ведомство выражает готовность полностью сотрудничать с посольством США в Грузии в процессе полноценного расследования факта, произошедшего на их территории 30 июня.



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