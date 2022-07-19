

Посольство США будет сотрудничать в расследовании драки с участием депутатов

19.07.2022 22:26





Генеральная прокуратура Грузии будет сотрудничать с посольством США для расследования инцидента, который произошел на территории дипмиссии между учредителем оппозиционной телекомпании «Пирвели» Вато Церетели и несколькими депутатами парламента от «Грузинской мечты». Об этом сегодня сообщает прокуратура.



Инцидент произошел на территории посольства США в Тбилиси 30 июня – там был многолюдный прием по случаю дня независимости Америки. Церетели пожаловался на то, что депутат Анри Оханашвили избил его.



По его словам, в расправе участвовали еще несколько других депутатов. В свою очередь, Оханашвили заявил, что Церетели словесно оскорбил его и всю партию «Грузинская мечта».



Вато Церетели сегодня вызвали на допрос в прокуратуру в качестве свидетеля вместе с адвокатом. Церетели отметил, что не знал о том, что ответную жалобу против него подал и депутат Анри Оханашвили.



«Я расскажу все, что помню, что произошло в связи с групповым нападением. Я хочу, чтобы они очень быстро запросили видеозаписи американского посольства, на них хорошо видно, как члены парламента совершили групповое нападение. Поэтому я обращаюсь к посольству с просьбой сотрудничать с нашей прокуратурой и предоставить кадры», — заявил Вато Церетели.



Генеральная прокуратура Грузии сообщает, что начала расследование случаев насилия и угроз на официальном приеме, состоявшемся 30 июня в посольстве США в Грузии с участием депутатов парламента Грузии, по статьям 126 «насилие» и 151 «угроза» УК Грузии.



При этом прокуратура отмечает, что получила три заявления с жалобами на насилие и угрозы практически от всех участников конфликта на приеме на территории посольства США 30 июня, и будет их изучать.



«Начало расследования было основано на заявлении учредителя телекомпании «Пирвели» Вахтанга Церетели, в котором он указал на предполагаемое насилие, совершенное в отношении его депутатами парламента Грузии.



Также заявление в Генеральную прокуратуру Грузии подал Анри Оханашвили, указав на предполагаемые угрозы в его адрес со стороны Вахтанга Церетели. По делу также поступило сообщение депутата парламента Грузии Левана Мгалоблишвили, в котором он указал на факт предполагаемого насилия в его отношении.



Поскольку все факты, указанные в заявлениях вышеуказанных лиц, связаны с фактом насилия и угроз, имевших место на официальном приеме, состоявшемся 30 июня на территории посольства США в Грузии, будет проведено их изучение в рамках данного уголовного дела», — говорится в заявлении прокуратуры.



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