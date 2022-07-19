

Келли Дегнан: У нас с Грузией давняя дружба, нам нужно уметь говорить о наших разногласиях

19.07.2022 23:43





Нам нужно уметь говорить о наших разногласиях, - так ответила посол США в Грузии Келли Дегнан на вопрос журналистов касательно оценки заявления судьи Лаши Чхиквадзе.



Как заявила посол журналистам, они говорят о разногласиях как в частных беседах, так и в публичных заявлениях, и «много создается из того, что абсолютно не является скандалом».



«У нас с Грузией очень давняя дружба, и, как и все хорошие друзья, мы иногда не соглашаемся друг с другом. Мы должны уметь говорить о наших разногласиях, и, как правило, мы делаем это в частных беседах, потому что это самый эффективный путь.



Иногда мы говорим публично, в случае, если по этому вопросу у нас большое беспокойство, это то, что мы и сделали в данном случае. Мы опубликовали публичное заявление, в котором выразили обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу обстоятельств времени и обвинений [по делу Ники Гварамия]. Не только Соединенные Штаты выражают эти волнения. Тоже беспокойство было у Народного защитника, ряда неправительственных организаций, международных друзей Грузии. Так что это не что-то, что сделано тайно, это было сделано достаточно публично, и это вполне нормально. Это стандартная практика. Думаю, много создается из того, что абсолютно не является скандалом», - отметила Келли Дегнан.



Кроме того, по словам посла, США давно помогают в развитии возможностей судебной системы Грузии, в повышении профессионализма, прозрачности и независимость системы правосудия.



По словам Дегнан, это включало многочисленные программы обмена между американскими экспертами и грузинскими судьями, прокурорами и юристами.



«Опять же, это рутинные вещи, которые происходят постоянно, и если люди хотят неверно охарактеризовать то, что является лишь рутинными встречами, то это явно в их собственных целях», - заявила посол и добавила: « По программам обмена, которые касаются различных образовательных, культурных или связанных с правосудием целей, мы отправили более 6000 грузин».



По словам Дегнан, программы обмена открыты для всех, чтобы встретиться с американскими коллегами, обменяться мнениями, поучиться друг у друга, а затем вернуться в Грузию. Как отметила посол США, именно для этого эти программы обмена, и они очень популярны и успешны на протяжении лет. Посол уверена, что так и продолжится.



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