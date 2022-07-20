

Грузия среди лидеров по борьбе с торговлей людьми - Госдеп опубликовал отчет

20.07.2022 10:26





Государственный департамент США опубликовал доклад о борьбе с торговлей людьми за 2022 год.



По информации Минюста, согласно отчету, благодаря мерам, принятым государствами против торговли людьми, Грузия по-прежнему сохраняет свое место на самом высоком уровне — в первой корзине.



Как отмечают в Минюсте, среди стран, оцениваемых Госдепартаментом, Грузия входит в число 30 лучших стран мира, которые полностью соответствуют стандартам борьбы с торговлей людьми и продолжают последовательные и скоординированные меры в борьбе с торговлей людьми. По этим данным Грузия опережает 13 стран-членов ЕС (Болгарию, Хорватию, Данию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Мальту, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию) и является единственной из стран Восточного партнерства (Грузия, Украина, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан), которая занимает место в первой корзине.



«Согласно сообщению, особое одобрение получило законодательное изменение, согласно которому потерпевший от преступления торговли людьми имеет право на получение единовременной компенсации вне зависимости от наличия или отсутствия процессуального статуса потерпевшего. Положительно оценены руководящие документы, созданные по инициативе министерства юстиции Грузии, которые предназначены для специалистов, ответственных за трудовую эксплуатацию, принудительный труд и идентификацию жертв», — отмечается в информации.



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