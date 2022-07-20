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Делегация комитета Европарламента по иностранным делам посещает Грузию
20.07.2022 10:54
В Грузии находится делегация комитета Европарламента по иностранным делам. Члены делегации начнут встречи в Тбилиси с сегодняшнего дня.
В рамках встреч будут обсуждаться годовой отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с ЕС и заявка, поданная страной на вступление в ЕС.
В рамках визита члены делегации встретятся с президентом, Народным защитником, неправительственным сектором, а также с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии.
Делегацией руководит глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер.
Европарламентарии кроме Грузии посетят также Армению и Азербайджан.
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