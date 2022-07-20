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Делегация комитета Европарламента по иностранным делам посещает Грузию


20.07.2022   10:54


В Грузии находится делегация комитета Европарламента по иностранным делам. Члены делегации начнут встречи в Тбилиси с сегодняшнего дня.

В рамках встреч будут обсуждаться годовой отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с ЕС и заявка, поданная страной на вступление в ЕС.

В рамках визита члены делегации встретятся с президентом, Народным защитником, неправительственным сектором, а также с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии.

Делегацией руководит глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер.

Европарламентарии кроме Грузии посетят также Армению и Азербайджан.

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