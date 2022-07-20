

Делегация комитета Европарламента по иностранным делам посещает Грузию

20.07.2022 10:54





В Грузии находится делегация комитета Европарламента по иностранным делам. Члены делегации начнут встречи в Тбилиси с сегодняшнего дня.



В рамках встреч будут обсуждаться годовой отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с ЕС и заявка, поданная страной на вступление в ЕС.



В рамках визита члены делегации встретятся с президентом, Народным защитником, неправительственным сектором, а также с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии.



Делегацией руководит глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер.



Европарламентарии кроме Грузии посетят также Армению и Азербайджан.



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