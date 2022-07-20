

Посол ЕС и его супруга сделали прощальное видеообращение к гражданам Грузии

20.07.2022 11:09





Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель и его супруга Метте Харцель передали прощальное видеообращение к гражданам Грузии.



«Пришло время, когда мы должны покинуть Грузию после четырех незабываемых лет. Мы очень благодарны за годы, проведенные в этой стране. Это была необыкновенная теплота и доброта, которую мы чувствовали от граждан Грузии, людей, которых мы встретили в Тбилиси и других частях Грузии. Большое спасибо, Грузия, за все», — говорит Метте Харцель в видеообращении.



Посол ЕС Карл Харцель также благодарит граждан Грузии. По его словам, Грузия – уникальная страна.



«Большое спасибо за то, что вы сделали нас частью Грузии, потому что Грузия всегда будет частью нас. Грузия – удивительная, уникальная страна. Вы стоите на плечах своих предков, тех великих людей, которые боролись за эту страну, за традиции, культуру, язык и наследие», — заявляет Карл Харцель.



Как отмечает посол ЕС, в прошлом месяце ЕС подтвердил, что Грузия имеет европейскую перспективу и что Грузия является членом семьи европейских наций.



«Вы, наверное, знали, что Грузия — европейская страна, я это знал, это знали многие друзья Грузии, но мы не можем не оценить тот факт, что Евросоюз официально признал Грузию в качестве потенциального будущего члена. Хотя впереди еще много сражений, мы гордимся тем, что являемся свидетелями этого исторического момента, и верим, что Грузия успешно использует возможности, созданные этим моментом. Не только потому, что на протяжении всей истории вы неоднократно доказывали, что не приспосабливаетесь к отступлению, но и потому, что Грузия держится на европейском фундаменте. Грузия также принимала участие в формировании тех ценностей, которые сегодня называют европейскими ценностями, и поэтому у вас есть возможность внести свой вклад в укрепление Европы. Ваша энергия и дух достойны восхищения. И когда наступит день, когда вся эта энергия будет направлена на одну цель, никто и ничто не сможет вас остановить. До следующей встречи», — говорится в видеообращении Карла Харцеля.



Посол Евросоюза Карл Харцель завершает четырехлетнюю дипломатическую миссию в Грузии.



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