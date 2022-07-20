

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Туркменистана

20.07.2022 13:56





Углубление грузино-туркменских отношений, совместные проекты и транзитный потенциал Грузии и Туркменистана стали основными вопросами, которые обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия дорожит тесными политическими и экономическими отношениями с Туркменистаном. Беседа коснулась региональных транспортных проектов и их дальнейшего развития. Было сказано, что реализация этих стратегических проектов повысит эффективность и безопасность грузоперевозок между Азией и Европой через Каспийское и Черное моря, тем самым расширив торгово-экономические отношения и способствуя развитию межрегиональных связей.



«Грузия вкладывает большие инвестиции в строительство новых автомобильных и железных дорог, расширяет возможности морских портов, а использование коридора к Черному морю через территорию Грузии будет выгодно для Туркменистана», — говорится в информации пресс-службы премьер-министра.



По данным пресс-службы, в разговоре также были затронуты вопросы стратегического партнерства в энергетической сфере, и была выражена готовность к дальнейшему углублению существующего сотрудничества.





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