

Бывшие члены Высшего совета юстиции выступили с обвинениями в адрес посла США в Грузии

20.07.2022 15:27





Бывшие члены Высшего совета юстиции — Заза Харебава, Шота Кадагидзе и Леван Гзиришвили — выступили с совместным заявлением в котором обвинили посла США Келли Дегнан в косвенном давлении и во вмешательстве в независимую деятельность суда.



Заявление является ответом на заявление судьи Лаши Чхиквадзе. Ранее судья заявил, что после оглашения приговора по делу Ники Гварамия, с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бёрк и сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться. По его словам, позже Бёрк сообщил, что Чхиквадзе исключен из списка судей, которые отправляются в США по программе обучения.



«Этот факт, с одной стороны, является явным вмешательством в независимость конкретного судьи, а с другой стороны, является наглядным примером некоего «косвенного» давления на других судей, то есть того, как судья должен вести себя не для того, чтобы стать визитером или что бы подобным образом его не удаляли из уже существующего списка. Достойна уважения позиция пяти судей, которые в знак солидарности также отказались ехать (в США) с указанным визитом», — говорится в сообщении.



Бывшие члены Высшего совета юстиции пишут, что озабоченны тем фактом, что судейский корпус и особенно Высший совет юстиции, «почему-то отмалчиваются, не реагируют активно, не дали соответствующую оценку случившемуся и не поддержали судью Лашу Чхикквадзе».



По их мнению, на этом фоне, следует особо оценивать «личное мужество Лаши Чхиквадзе, предпринявшего смелые шаги для защиты всей судебной системы от подобных вмешательств в будущем».



Авторы заявления указывают, что судье «предстоит бороться за правду» практически в одиночку.



«Именно эта пассивность и заставила нас, бывших членов Высшего совета юстиции Грузии, решиться сделать заявление. Очевидно, что инцидент является грубым нарушением Конституции Грузии и Венской конвенции. К сожалению, посол практически уклонился от ответа на это обвинение, что вызывает еще больше вопросов. По сей день судья не получил ответа, был ли он «наказан» за этот приговор или нет, в виде отстранения от визита», — говорится в сообщении.



По мнению бывших членов Высшего совета юстиции, визиты судей в целом связаны с еще более «досадными глобальными и системными проблемами». В частности, речь идет об однобокой и неправильной практике планирования и организации визитов судей в США, где практически игнорируется роль Высшего совета юстиции, административного органа судебной системы в целом.



«Сотрудники посольства напрямую связываются с судьями в индивидуальном порядке (в большинстве случаев с Кевином Бёрком (у которого есть специальная комната в здании Тбилисского городского суда ) и/или его советником Экой Попхадзе) и включают их (судей) в состав делегаций, планируют визиты и приглашают их на различные мероприятия, лекции и семинары и т.д. Совет юстиции используется только технически, когда посольство запрашивает ходатайство о визах по представленному списку уже избранных судей».



По мнению авторов заявления, в судебной системе есть судьи того же ранга, которые, в отличие от других своих коллег (которые побывали в США несколько раз), никогда не были в США ни по какой программе или учебному визиту, что производит впечатление неравномерного подхода.



Авторы заявления также отмечают, что за весь период посол ни разу не встречалась с членами Высшего совета юстиции.



«Такое «фактическое» игнорирование Совета юстиции вызывает еще больше вопросов и практически содержит явные признаки искусственного умаления роли этого органа. Наконец, ясно, что суд должен быть защищен от любого прямого или косвенного вмешательства с любой стороны, будь то правительство, частные организации или международные партнеры или доноры», — говорится в заявлении.



Бывшие члены совета говорят, что не забывают и ценят донорскую помощь, которую США на протяжении многих лет оказывали системе правосудия Грузии через свое посольство, хотя это не дает исключительного права на вмешательство во внутренние дела и управление судебной системой.



«Закон должен строго регламентировать любое общение с судьей, которое может содержать признаки стремления оказать влияние или требования отчета, независимо от того, от кого оно исходит. Протокол или любые отношения с судьями должны быть прописаны и регламентированы на уровне закона по тем стандартам и формам, которые апробированы в современных западных странах», — говорится в заявлении.



Леван Гзиришвили, Заза Харебава и Шота Кадагидзе были назначены в Высший совет юстиции в 2017-2021 годах по квоте парламента.



По данным журналистского расследования Freedom Monitor, член Высшего совета юстиции, не являющийся судьей, Заза Харебава был утвержден парламентом в 2017 году с нарушением закона. Также издание подчеркивает связи Харебава с заместителем председателя совета Ираклием Шенгелия. Сам Заза Харебава отрицает, что имело место нарушение закона при согласовании.



Сын Левана Гзиришвили Александр Гзиришвили, бывший член фракции «Грузинская мечта — свободные демократы» в Каспском районном совете, был назначен судьей Высшим советом юстиции, когда Леван Гзиришвили еще был членом Совета юстиции. Сам Гзиришвили в голосовании не участвовал. Он заявил, что Александр Гзиришвили стал бы судьей и без отца, и отверг обвинения в кумовстве. Гзиришвили не ответил на вопрос, является ли крестная его внука супругой судьи Левана Мурусидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



