

Зурабишвили: Визит европарламентариев может оказаться решающим для нашего европейского будущего

20.07.2022 15:31





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, Грузия должна начать работу над выполнением 12 пунктов, предложенных Еврокомиссией.



Она поблагодарила европарламентариев за визит и отметила на брифинге, что не будет отступления назад на пути европейской перспективы страны.



«Визит проходит в очень важный для нас момент. У нас было мало таких исторических моментов. Этот визит может оказаться решающим для нашего европейского будущего.



Мы должны понимать и, наверное, это главное для этой страны, что европейская перспектива, которая предоставлена нам Европарламентом и Европейским советом, чрезвычайно важна. Порой мы забываем об этом и не видим, что это предпринятый шаг, от которого отступления назад не будет. Это требует от нас быть достойными этой европейской перспективы. С другой стороны, еще более значимым для ближайшего будущего страны может быть заявление, что нам присвоят статус кандидата в конце года, если мы выполним те главные рекомендации, которые называем 12 пунктами и над которыми должна начаться работа. Эта работа должна начаться в Брюсселе, куда, я ожидаю, отправятся отсюда представители властей, чтобы прояснить с комиссией некоторые детали», - заявила Саломе Зурабишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



