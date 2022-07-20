

Гига Бокерия: Изменениями в законах не удастся демонтировать сегодняшний режим

20.07.2022 15:43





Изменениями в законах не удастся демонтировать сегодняшний режим. Глупости, что принятие правильных законов что-нибудь изменит, им нужно бросать. Это вхождение за ними в болото, - заявил председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс», говоря по поводу принятия закона о деолигархизации.



По оценке Бокерия, оппозиция должна вынудить «режим» провести справедливые выборы и большое число граждан должно быть мотивированным поддержать альтернативу.



«У нас режим, который доказывает, что Запад – наш враг, а другой рукой, бросая нам что-то, говорит – давайте, мол, обсудим рекомендации Европарламента. Ненужно следовать за ними в этом, даже если и партнеры призывают. Необходимо объяснить им, что не будет никакой вовлеченности, пока у нас будет режим, вредящий Западу. Оппозиция будет готова к диалогу при нормальной ситуации. Когда с одной стороны нам говорят, что завтра нас расстреляют, а с другой – призывают к диалогу, чтобы запутать народ, арестовывая при этом, как это может быть одновременно? Будет это Маккалистер, либо другой партнер, свободный мир ценит результаты, которых не будет, если мы позволим властям запутать народ в водовороте пропаганды», - отметил Гига Бокерия.



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