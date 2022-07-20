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Главы МИД Чехии и Австрии прибыли в Киев


20.07.2022   15:47


В Киев прибыли министры иностранных дел Чехии и Австрии. Об этом министры написали в социальной сети «Твиттер».

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский опубликовал в соцсети видео, снятое в киевском вокзале.

«Приехал в Киев. Едем вместе с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Впервые за долгое время снова увидел наших коллег из украинского посольства», — написал Липавский.

Министр иностранных дел Австрии также пишет в «Твиттере» о своем визите в Украину.

«Рад снова наконец-то вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Больно видеть, что брутальная агрессивная война РФ делает с этой замечательной страной и ее народом. Мы продолжим поддерживать Украину», — написал Шалленберг.

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