

Главы МИД Чехии и Австрии прибыли в Киев

20.07.2022 15:47





В Киев прибыли министры иностранных дел Чехии и Австрии. Об этом министры написали в социальной сети «Твиттер».



Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский опубликовал в соцсети видео, снятое в киевском вокзале.



«Приехал в Киев. Едем вместе с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Впервые за долгое время снова увидел наших коллег из украинского посольства», — написал Липавский.



Министр иностранных дел Австрии также пишет в «Твиттере» о своем визите в Украину.



«Рад снова наконец-то вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Больно видеть, что брутальная агрессивная война РФ делает с этой замечательной страной и ее народом. Мы продолжим поддерживать Украину», — написал Шалленберг.



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