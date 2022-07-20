

Зурабишвили: Работа по 12 пунктам должна начаться в Брюсселе

20.07.2022 15:54





Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценивает визит делегации европарламентариев как очень важный в исторический для страны момент.



По ее словам, депутаты Европарламента находятся в Грузии в рамках регионального визита, что также подчеркивает геополитическую значимость региона в современном мире.



Однако, по словам Саломе Зурабишвили, предоставление стране европейской перспективы — это шаг вперед, а с другой стороны, возможно, более важным на ближайшее время является заявление о том, что Грузии будет предоставлен статус кандидата, если она выполнит рекомендации.



По словам Саломе Зурабишвили, необходимо активно начать работать над рекомендациями Европейского совета.



«Эта работа должна начаться сначала в Брюсселе, я все еще жду приезда туда представителей правительства, чтобы уточнить некоторые детали с Комиссией и то, как должны быть выполнены некоторые части этих пунктов. Работа должна начаться в парламенте, и для этого я подписала заявление о проведении летней сессии, потому что, когда у нас есть шесть месяцев, совершенно непонятно, и я думаю, что это непонятно нашим европейским парламентским друзьям, чтобы мы не начинали работать сейчас. Еще раз подчеркну, что совместная работа означает в Парламенте, в форме сессии, в комиссиях, то есть на пленарном заседании или в комиссиях, а также в рабочих группах, представленных правительством, большинством. Просто работать, работать вместе, выяснять, в чем мы согласны и не согласны друг с другом, это не происходит отдельно, и это очень легко понять для всех. Здесь очень большая ответственность, прежде всего в данном случае большинства, потому что рычаги, главные рычаги принадлежат большинству, будь то в парламенте или в правительстве, в их руках добиться этой кандидатуры. Также для этого нужна конструктивная оппозиция, которая не станет выступать против всего», — заявила Саломе Зурабишвили.





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