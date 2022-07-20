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Ираклий Кобахидзе: Карл Харцель играл лишь отрицательную роль в отношениях ЕС и Грузии
20.07.2022 16:52
Смело можно сказать, что, к сожалению, Карл Харцель играл лишь отрицательную роль в отношениях ЕС и Грузии, - так оценивает председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе работу посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.
Он выразил надежду, что будущий посол «будет действовать иначе».
«В течение всего этого периода по разным причинам, в том числе из-за того, что мы подали заявку в ЕС и т.д., мы воздерживались делать комментарии по поводу него, пока он был действующим послом ЕС. Однако сегодня, когда он завершил свою миссию, можно смело сказать, что, к сожалению, Карл Харцель играл лишь отрицательную роль в отношениях между ЕС и Грузией. Это очень печальное явление. Мы очень надеемся на то, что будущий посол будет действовать иначе», - заявил Кобахидзе.
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